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Dünya

Bağdat'tan Sincar'a üst düzey heyet

Irak'taki merkezi yönetim, terör örgütü PKK'nın da varlık gösterdiği Musul'a bağlı Sincar ilçesine üst düzey bir güvenlik heyeti gönderdi.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 11:07 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 11:07
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Irak resmi haber ajansına göre, Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarullah, Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkan Yardımcısı Abdulemir Şammari ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kasım Muhammed'den oluşan bir heyet Bağdat'tan Sincar'a gitti.

Bağdat'tan gönderilen üst düzey heyetin, Sincar'daki güvenlik durumuna ilişkin incelemelerde bulunacağı aktarıldı.

- SİNCAR ANLAŞMASI

Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması için 9 Ekim 2020'de Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Irak merkezi yönetimi, anlaşma kapsamında Kasım 2020'de Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başlandığını duyursa da bölgede hala varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.

Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı milis yapılardan da Sincar'a takviye güç gönderildiği iddia edilmişti.

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