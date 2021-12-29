İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2021 Çarşamba / 25 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,9359
  • EURO
    13,4724
  • ALTIN
    688.068
  • BIST100
    1850.48
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan gayriresmi zirve
Dünya

Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan gayriresmi zirve

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin liderleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda gayriresmi zirve düzenledi.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 02:15 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 02:15
ABONE OL

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı konuşmada, bu yıl BDT'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Son yıllarda birçok şey çarpıcı şekilde değişti. Bununla birlikte, topluluğun, elbette gerekli yerde kurulduğunu ve hem ülkelerimizin güvenliğinin sağlanması hem de ekonomi alanlarında entegrasyonun çeşitli yönlerde derinleştiğini belirtmek istiyorum." dedi.

Sovyetler Birliği'nden kalan ilişkilerin "olumlu" rol üstlendiğinin altını çizen Putin, bunun Kovid-19 dönemindeki zorlukları atlatmak için yardımcı olduğunu vurguladı.

Putin, "Rusya, bu ilişkileri her zaman destekledi ve gelecekte de desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, zirvenin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Putin, Tokayev'i yılın başında Rusya'ya davet etti.

  • Bağımsız Devletler Topluluğu
  • Kovid-19
  • gayriresmi
  • zirve

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.