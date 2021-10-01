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Dünya

Bağımsızlık Günü'ne özel 124 mahkuma af çıktı

Nijerya'da Bağımsızlık Günü dolayısıyla birçoğu adli suçtan mahkum 124 kişiye af çıktı.

AA1 Ekim 2021 Cuma 19:14 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 19:14
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Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Ondo, Adamawa, Plateau ve Ekiti eyaletlerinde 1 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla birçoğu adi suçlardan mahkum 124 kişiye af çıkarıldı.

Adamawa Eyaleti Medya ve İletişim Direktörü Solomon Kumangar, yaptığı açıklamada, affedilenlerin arasında idam ve müebbet cezaları alan mahkumların da bulunduğunu belirtti.

Ondo Valisi Rotimi Akeredolu ise bağımsızlık gününde mahkumları aileleriyle buluşturmanın en güzel hediye olduğunu söyledi.

Nijerya, bugün bağımsızlığının 61. yılını kutluyor.

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