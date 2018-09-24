'Bağımsızlık' krizi: Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

Kiev Patrikhanesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma talebi, Ortodoks Kilisesi ile Fener Rum Patrikhanesi'nin arasını açtı.

Nüfusunun büyük bölümü Ortodoks olan 45 milyonluk Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesine iletti. İstanbul'daki patrikhane de nisan ayında resmen süreci ele alma kararı verdi.

Almanya’da yayınlanan Süddeutsche Zeitung gazetesi, Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna’nın Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılıp bağımsızlığını kısa süre sonra alacağı açıklamasının Ortodoks Kilisesi’nde çok büyük bir bölünmeye yol açabileceğini yazdı.

Fener Rum Partiği: Ukrayna kilisesi kısa bir süre sonra bağımsız olacak

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığını kısa bir süre sonra alacağını iddia etti.

Bartholomeos, İstanbul’da düzenlenen ve sosyal medya hesabında paylaşılan pazar ayini sonrasında yaptığı konuşmada, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çekya ve Slovakya kiliselerinin 1998’de bağımsızlığının verildiğini hatırlatan Bartholomeos, bu kiliselerin halen patrikhanenin koruması ve sevgisi altında olduğunu belirtti. Bartholomeos, şöyle konuştu:

Şimdi sırada, kısa süre sonra mevcut muhalefete rağmen Ukrayna kilisesinin hakkı olan bağımsızlık statüsünü alacağını umuyorum.