Kabus sürüyor: Ölü sayısı yükseldi

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6709
  • 6,2634
  • 281.975
  • 100077
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle 7 olarak açıklanan ölü sayısının 20'ye çıktığını ve sayının daha da artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yayımladığı görüntüler, kasırganın Bahamalar'da neden olduğu tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

- 70 BİN KİŞİN ACİL İNSANİ YARDIMA İHTİYACI VAR

Kasırganın vurduğu Bahamalar'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise 70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis de Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü açıkladı.

- KASIRGA ABD'YE DOĞRU İLERLİYOR

Kategori 2 seviyesine gerileyen ve ABD'nin doğu yakasına doğru ilerleyen Dorian Kasırgası'nın Florida ve Georgia eyaletlerini vurması, ayrıca Güney ve Kuzey Carolina da etkili olması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden ancak hala tehdit oluşturmayı sürdürdüren ve saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kasırga nedeniyle Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde çok sayıda uçak seferi iptal edilirken, Kuzey Karolina eyaletinde ise zorunlu tahliyeler yapıldı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de ABD'ye ilerleyen kasırganın etkili olacağı eyaletlerdeki hazırlıkları yerinde takip ediyor.

AA, kasırga süresince başta Florida olmak üzere birçok eyaletten canlı yayınlar yapacak, anlık fotoğraf ve görüntü servis edecek.

Trabzon kuymağına rakip! Hafif ve daha yumuşak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Maltepe'de silahlı saldırı: Yaralılar var

Maltepe'de silahlı saldırı: Yaralılar var

Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Hakkari'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi

Hakkari'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... Gözaltına alındılar

Bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı... Gözaltına alındılar

Netanyahu'dan provokatif ziyaret! Tepki yağdı

Netanyahu'dan provokatif ziyaret! Tepki yağdı

Kabus sürüyor: Ölü sayısı yükseldi

Kabus sürüyor: Ölü sayısı yükseldi

'Irkçı ifadelerinden dolayı ne zaman özür dileyecek?'

'Irkçı ifadelerinden dolayı ne zaman özür dileyecek?'
 

POPÜLER HABERLER

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Yüz binler oraya akın etti! Avrupa'nın en yüksek yerlerinden biri...

Yüz binler oraya akın etti! Avrupa'nın en yüksek yerlerinden biri...

Ekipleri alarma geçirdi! Bodrum'da ilk kez görüldü...

Ekipleri alarma geçirdi! Bodrum'da ilk kez görüldü...

Maaşlara 'intibak' ayarı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te

Maaşlara 'intibak' ayarı! Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA