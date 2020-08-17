17 Ağustos 2020 Pazartesi 08:05 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 08:05

Körfez bölgesinde Filistin davasına ihanette ikinci adımı Bahreyn’in atacağı, İsrail medyasına yansıyan haberlere göre kesinleşti. İsrail’in diplomatik ilişkiye sahip olmadığı Arap ülkelerinden sorumlu Mossad Başkanı Yossi Cohen’in birkaç gün önce Bahreyn’de yönetimin etkili ismi Başbakan Halife bin Selman el-Halife’yle ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir telefon konuşması yaptığı belirtildi. Konuşma tarihinin Washington’da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ilişkilerin resmiyete döküldüğü Perşembe günü gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi. Bahreyn, BAE ve İsrail arasındaki “normalleşme” anlaşmasına açık bir şekilde destek vermişti. İsrail merkezli Kanal 12’nin haberine göre, Manama yönetimi, BAE’nin İsrail’le ilişkileri “normalleştirme” adımının bir sonraki takipçisi olma konusunda oldukça istekli. Öyle ki Cohen ile telefon görüşmesinden sonra Başbakan Halife’nin bilinmeyen bir yere “özel ziyaret” gerçekleştirdiği belirtildi.

MOSSAD BAŞKANI KRALLA GÖRÜŞECEK

Mossad Başkanı Cohen’in de önümüzdeki günlerde Bahreyn’in başkenti Manama’da Kral Hamed bin İsa el-Halife’yle biraraya geleceği ve “normalleşme” sürecinin yol haritasını görüşeceği kaydedildi. Bahreyn Kraliyet sözcüsü de Cumartesi günü Başbakan Halife’nin ülke dışına “özel bir ziyaret” gerçekleştirdiğini duyurdu. Özel ziyaretin, Tel-Aviv ya da Washington’a yapıldığı değerlendiriliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre, İsrail haber kaynaklarıysa, İsrail ile Bahreyn arasında ilişkilerin normalleşmesinin bir tek resmi açıklamaya kaldığını öyle ki İsrail Büyükelçiliği’nin başkent Manama’daki yerinin dahi belirlendiğini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve baş danışmanı Jared Kushner de önümüzdeki günlerde BAE’den sonra bir başka Körfez ülkesiyle de benzer “normalleşme” adımının atılacağını açıklamıştı.

LİSTEDE EN BAŞTA

İsrail gazetesi Jerusalem Post da dün yayınladığı, BAE’nin İsrail’le “normalleşme” adımını izleyecek beş ülkeye yer verdiği listenin ilk sırasında Bahreyn yer aldı. Aynı listede Suudi Arabistan da bulunuyor.

COHEN ABU DABİ’DE

Mossad Başkanı Yossi Cohen’in hafta sonu Abu Dabi’ye bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi. Cohen’in ziyareti sırasında Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayed’le iki ülke arasında gerçekleştirilecek “normalleşme” adımlarının detaylarını görüşeceği belirtildi. Öte yandan taraflar arasında, 13 Ağustos’ta atılan imzaların ardından karşılıklı adımlar gelmeye başladı. BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ve İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi’nin gerçekleştidiği görüşmeyle iki ülke arasında telefon hattı resmen açıldı. Yine BAE’de İsrail medya kuruluşlarına internet üzerinden erişim yasağı da kaldırıldı. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.