Bahreyn mahkemesi, Suudi Arabistan'ı eleştiren aktivistin cezasını onadı

Suudi Arabistan’ın Yemen saldırılarını eleştirdiği için hakkında 5 yıl hapis cezası verilen insan hakları aktivisti Nabeel Rajab’in avukatı, müvekkili hakkında verilen hapis cezasına itiraz ederek yaptıkları son temyiz başvurusunun reddedildiğini ve Rajab’ın Suudi Arabistan’ı eleştiren tweetleri yüzünden aldığı hapis cezasının onandığını açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP’nin aktardığına göre, 2011 yılında Bahreyn’deki monarşiye karşı başlatılan halk ayaklanmalarının önemli figürlerinden olan Rajab, “yabancı bir devlete açıktan hakaret etmek” ve “yanlış ve kötü niyetli bir haberleri kasıtlı bir şekilde yaymak” suçlamalarından hapse mahkûm edilmişti.

Nabeel Rajab’ın suçlamalara konu olan eylemleri ise Bahreyn’in de dahil olduğu Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen’deki saldırılarını eleştiren ve Bahreynli yetkililerin hapishanelerde işkence uyguladığını iddia eden sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlardı.

Bahreyn yönetimi, Arap Baharı’nın da etkisiyle nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şiiler öncülüğünde 2011 yılında başlayan ve yönetim değişikliği talep protesto gösterilerine ölümle sonuçlanan sert müdahalelerde bulunmuş, o tarihten itibaren çok sayıda tanınmış insan hakları aktivistini ise hapse atmıştı.