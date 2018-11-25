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Bahreyn'de seçimlerin ikinci turu aralık ayı başında yapılacak

Bahreyn'de dün yapılan genel ve yerel seçimlerde sonuç alınamayan bölgeler için aralık ayı başında seçimlerin ikinci turu yapılacak.

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Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre Adalet, Vakıflar ve İslami İşler Bakanı ve Seçim Komisyonu Başkanı Halid bin Ali Al Halife düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin ikinci turunun 1 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Al Halife, 40 seçim bölgesinden 9'unda genel seçim sonuçlarının belirlendiğini, diğer bölgelerde ise seçimlerin ikinci tura kaldığını ifade etti.

Yerel seçimlere ilişkin ise üç vilayetteki 5 seçim bölgesinde yerel yöneticilerin belirlendiğini aktaran Al Halife, sonuç alınamayan bölgelerde ikinci tura gidileceğini belirtti.

Al Halife, genel seçimlere yüzde 67, yerel seçimlere katılımın ise yüzde 70 olduğunu söyledi.

Bahreyn'de 40 sandalyelik meclis için 293 aday yarışırken, 30 sandalyelik belediye meclisi için de 137 aday yarıştı.

Adayların yüzde 20'sinin çeşitli cemiyet ve siyasi birlik adayları olduğu diğerlerinin ise bağımsız isimlerden oluştuğu kaydediliyor.

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