23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bahreyn'deki güvenlik zirvesine İsrail de katılacak

ABD öncülüğünde Körfez ülkelerinden Bahreyn'de düzenlenecek deniz güvenliği zirvesine İsrail'den de bir heyetin katılacağı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail'in Kanal 13 televizyonun haberine göre, Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün ve yarın düzenlenecek deniz güvenliği konferansına İsrail'den resmi bir heyet iştirak edecek.

Adları açıklanmayan yabancı diplomatlara dayandırılan haberde, Bahreyn ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin bulunmadığı hatırlatılarak Tel Aviv yönetimini temsilen resmi bir heyetin Manama'daki zirveye katılmasının oldukça önemli olduğuna vurgu yapıldı. Habere göre, iki günlük programın ana gündem maddesi "Umman Körfezi'ndeki İran tehdidi" olacak.

ABD'nin öncülüğünde düzenlenecek zirveye İsrail'in yanı sıra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Umman'ın da katılacağı belirtildi.

Manama'daki zirvenin Polonya'nın başkenti Varşova'da şubat ayında yapılan ve İsrail ile birçok Arap ülkesini aynı masada buluşturan "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansın devamı olduğu dile getirildi.

- İSRAİL DIŞİŞLERİ HABERİ YALANLAMADI
 

İsrail Dışişleri Bakanlığından Kanal 13'e yapılan açıklamada haber yalanlanmazken söz konusu konferansın "Varşova sürecinin bir parçası" olduğu aktarıldı.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmamasına rağmen Körfez ülkeleri ile İsrail'in son yıllarda yakınlaşması dikkati çekiyor.

Bakanlık paylaştı! İşte Tel Abyad ve Resulayn´da son durum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suriye'den çekilen Amerikan askerleri o ülkeye yerleşecek

Suriye'den çekilen Amerikan askerleri o ülkeye yerleşecek

'Büyük sıçramayı sürdürmeye kararlıyız'

'Büyük sıçramayı sürdürmeye kararlıyız'

İstanbul turizmine sıcak hava dopingi

İstanbul turizmine sıcak hava dopingi

Prof. Dr Canan Karatay açıkladı... En sağlıklı et hangisi?

Prof. Dr Canan Karatay açıkladı... En sağlıklı et hangisi?

Minik göçmenin canını pet şişeye bağladılar

Minik göçmenin canını pet şişeye bağladılar

Doğu Akdeniz’in ‘turizm yolu’ yıl sonu açılıyor

Doğu Akdeniz’in ‘turizm yolu’ yıl sonu açılıyor

Uzmanlar uyardı: Kasada bilgi paylaşmayın

Uzmanlar uyardı: Kasada bilgi paylaşmayın

Yeşil ekonomi ile 100 bin kişiye iş

Yeşil ekonomi ile 100 bin kişiye iş
 

POPÜLER HABERLER

Afrikalı katılımcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı

Afrikalı katılımcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı

İşte küçük sihirbazlık numaralarının sırları

İşte küçük sihirbazlık numaralarının sırları

'WhatsApp vergisi' protestoları şiddetlendi! Çok sayıda yaralı var

'WhatsApp vergisi' protestoları şiddetlendi! Çok sayıda yaralı var

Kolundaki yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

Kolundaki yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA