Bahreyn'deki seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

Bahreyn Haber Ajansı (BNA), sandıkların kapandığını ve oy sayım işleminin başladığını duyurdu. Haberde, Adalet, Vakıflar ve İslami İşler Bakanı ve Seçim Komisyonu Başkanı Halid bin Ali Al Halife'nin, seçimlere katılım oranını yüzde 67 olarak açıkladığı bilgisi geçildi.

Bahreyn halkı, 293 milletvekili ve 137 yerel meclis görevlisini belirlemek üzere 40 seçim bölgesinde 54 merkezde oy kullandı.

Bahreyn'de milletvekili seçimlerinde 365 binden fazla kişi, yerel seçimlerde ise yaklaşık 286 bin kayıtlı seçmen oy kullanma hakkına sahip.

Oy verme işlemi, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Bahreyn büyükelçilikleri, konsolosluklar ve diplomatik temsilciliklerinde 20 Kasım'da gerçekleştirilmişti.

Öte yandan ülkedeki faaliyeti yasaklanan, son seçimleri boykot eden Şii muhalefet partisi Vifak Hareketi'nden yapılan açıklamada, katılım oranının yüzde 30'larda kaldığı öne sürüldü. Hareketin sosyal medya hesaplarından yapılan yayınlarda, ülkenin Şii ve Sünni nüfusunun büyük çoğunluğu tarafından seçimlerin boykot edildiği iddia edildi.

Bahreyn'de son 16 yılda 5. defa genel seçime gidiliyor.