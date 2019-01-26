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Bahreyn'den İngiliz parlamenterlere tepki: İç işlerimize müdahale edilmesinden rahatsızlık duyuyoruz

Bahreyn Şura Meclisi, İngiliz parlamenterlerin 'gerekçesiz' bir şekilde ülkenin iç işlerine özellikle insan hakları konusunda müdahale etmesinden rahatsızlık duyulduğunu açıkladı.

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Bahreyn Şura Meclisindeki Dışişleri, Savunma ve Güvenlik Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Lordlar ve Avam Kamarası'na İngiliz parlamenterler tarafından yöneltilen sorular özellikle insan hakları konusunda Bahreyn'e gerekçesiz bir şekilde odaklanma olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, isim vermeksizin Bahreyn'in şiddet ve ayrımcılık uygulayan, gereken önemin gösterilmediği diğer ülkelerle kıyaslanmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtildi.

İngiliz parlamenterlerin Bahreyn'deki insan hakları ihlalleri konusunu geçen yıl 240 soruyla ele aldığı yönünde haberler bir süredir medyada yer alıyor. Bu sorularda özellikle Bahreyn'in muhaliflere yönelik ihlallerine dikkat çekildiği belirtiliyor.

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