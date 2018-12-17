Bahreyn’in Siyonist Bakanı! 

Terör devleti İsrail ile kendisini resmen tanımayan Körfez ülkeleri arasında başlayan ihanet diplomasisi, etkisini göstermeye başladı. Trump yönetiminin başlattığı Kudüs’teki İsrail işgalini meşrulaştıran ‘elçilik tanıma’ furyasına katılan Avustralya’ya Bahreyn’den destek geldi.

‘AVUSTRALYA HAKLI’

Arap Birliği, Avustralya Başbakanı Scott Morrisson’ın Batı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak elçiliğini taşımayı sözde barış anlaşmasına kadar erteleme kararını sert bir şekilde eleştirdi. Arap Birliği Filistin İşleri Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Said Ebu Ali de Avustralya’nın kararını ‘bariz bir şekilde İsrail yanlısı’ şeklinde nitelendirdi ve Sydney ile ilişkilerin olumsuz yönde etkileneceğini söyledi. Sydney hükümetinin Arap Birliği’ne yanıt vermesi beklenirken, açıklamaya karşı çıkan Bahreyn oldu. Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed El Halife, Birliği sorumsuzlukla suçladı. Twitter’dan açıklama yapan El Halife, Avustralya ile benzer düşündüklerine dikkat çekerek “Avustralya’nın kararı, başta Filistin’in başkenti Doğu Kudüs olmak üzere Filistinlilerin meşru taleplerine dokunmadığı gibi Arap Barış Girişimi’ne de dokunmamaktadır. Bunu en iyi bilen Arap Birliğidir” dedi. Böylece Bahreynli Bakan, Filistin’in başkenti olan Kudüs’ün bir kısmının terör devleti İsrail işgalinde olmasını kabul ettiğini duyurmuş oldu.

‘SANKİ İSRAİLLİ’

Arap sosyal medya kullanıcıları, Bahreynli Bakan’ın akıl almaz açıklamalarını eleştiri yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı Halife’yi hainlikle suçlarken, bir diğeri ise “Bu, Siyonist İsrail’in dışişleri bakanı ancak ismi ve fotoğrafı yanlış olmuş. Körfez ülkeleri yetkili bir kişi üzerinden Siyonistlerin hukukunu savunuyorlar. Senin de senin gibilerinin de Filistinlilerin haklarını belirleme yetkisi yoktur” ifadelerini kulandı.