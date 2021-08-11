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Dünya

Bakan Akar'dan birliktelik mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan temasları sırasında Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zobaida Jalal ile bir araya geldi. Bakan Akar, ayrıca FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede birlikte hareket edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

DHA11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:46 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:46
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan temasları sırasında Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zobaida Jalal ile bir araya geldi.

Bakan Akar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Pakistan'da, mevkidaşı Zobaida Jalal ile parlamento binasındaki makamında bir araya geldi. Görüşmede Bakan Akar, iki ülkenin savunma sanayi alanındaki iş birliğinin geldiği düzeyden duyulan memnuniyeti, bu seviyenin daha da artırılmasının önemine değindi. Bakan Akar, ayrıca FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede birlikte hareket edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

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