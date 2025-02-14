Bakan Albares: Gazzeli Filistinliler geri dönmeli

Albares, katıldığı 61'inci Münih Güvenlik Konferansı'nda AA muhabirinin Gazze'deki ateşkese ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki ateşkesin kalıcı olmasını istediklerini dile getiren Albares, "Esirlerin salıverilmesine yeniden başlandığı için mutluyum. (Ateşkes) Herkesin yararınadır. Tabii ki Gazzeli Filistinliler geri dönmeli ve Gazze'de yaşamalıdır. Kalıcı bir ateşkes, İsraillilerin güvenliği için de önemlidir." dedi.

İspanya'nın, Gazze'nin yeniden inşası için elinden geleni yapacağının altını çizen Albares, "İspanya, Gazze'nin yeniden inşası, Gazzelilerin normal hayatlarına dönebilmesi ve hem Filistinli hem de İsrailliler için güvenlik ve refahı garanti edecek iki devletin varlığı için elinden geleni yapacaktır." ifadesini kullandı.