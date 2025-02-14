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Dünya

Bakan Albares: Gazzeli Filistinliler geri dönmeli

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Gazzelilerin yaşadıkları yerlere geri dönmesi gerektiğini belirterek, ülkesinin Gazze'nin yeniden inşası için elinden geleni yapacağını ifade etti.

AA14 Şubat 2025 Cuma 17:38 - Güncelleme:
Bakan Albares: Gazzeli Filistinliler geri dönmeli
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Albares, katıldığı 61'inci Münih Güvenlik Konferansı'nda AA muhabirinin Gazze'deki ateşkese ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki ateşkesin kalıcı olmasını istediklerini dile getiren Albares, "Esirlerin salıverilmesine yeniden başlandığı için mutluyum. (Ateşkes) Herkesin yararınadır. Tabii ki Gazzeli Filistinliler geri dönmeli ve Gazze'de yaşamalıdır. Kalıcı bir ateşkes, İsraillilerin güvenliği için de önemlidir." dedi.

İspanya'nın, Gazze'nin yeniden inşası için elinden geleni yapacağının altını çizen Albares, "İspanya, Gazze'nin yeniden inşası, Gazzelilerin normal hayatlarına dönebilmesi ve hem Filistinli hem de İsrailliler için güvenlik ve refahı garanti edecek iki devletin varlığı için elinden geleni yapacaktır." ifadesini kullandı.

  • Gazze yeniden inşa
  • İspanya Dışişleri
  • Gazzeliler dönüş

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