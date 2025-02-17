Bakan Albares'ten Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklama: Ufukta görünmüyor

İspanyol radyosu Onda Cero'ya açıklama yapan Albares, ABD ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik barış planı görüşmelerinden "dışlanma endişesi" taşıyan Avrupalı liderlerin, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştireceği "acil zirve" ile ilgili, "Bu toplantının Münih'e (Güvenlik Konferansı) bir yanıt olduğunu söyleyemem." dedi.

Albares, Paris'teki toplantının üç temel amacının olacağını belirterek, bunları şu şekilde sıraladı:

"Avrupa'nın güvenliği için bu kritik anlarda Avrupalıların birliğini ortaya koymak, en kısa sürede Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış olmasını garanti altına almak için ileriye dönük ne yapılması gerektiğini kararlaştırmak ve Ukrayna'nın barışı kazanmasına yardımcı olmaya devam ederek aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğinin korunması için nelere ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi."

- "HER ŞEY GÜVENLİĞİMİZİ VE AVRUPA DEĞERLERİMİZİ ETKİLİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı adımlar karşısında Avrupalı siyasi liderlerin bir araya gelerek "düşünce düzeyinde üst nitelikli toplantı yapmasının çok meşru bir tavır" olduğunu ifade eden Albares, "Ukrayna'ya yeni yaklaşımlarda bulunan yeni bir yönetim var ve aynı zamanda savaşın ve haksız saldırganlığın dördüncü yılına girmek üzereyiz. Ortaya çıkan bu yeni panorama nedeniyle biz Avrupalıların bir araya gelerek bir dizi karar almak için düşünmesi çok meşru çünkü her şey güvenliğimizi ve Avrupa değerlerimizi etkiliyor." görüşünü savundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulması için olası barış müzakereleri konusunda halen çok fazla soru bulunduğunun altını çizen İspanya Dışişleri Bakanı, "Kimse Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmüyor çünkü barış halen çok uzakta." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bugün ve yarın Ukrayna'yı yeniden bombalayacağını" dile getiren Albares, "Ufukta hala barış göremiyorum ancak yaşanan son gelişmelerin yansımalarından biri barışın mümkün olan en kısa sürede gelmesine nasıl yardımcı olabileceğimizdir. Barış önerildiği gün, hangi barıştan bahsettiğimizi görmeliyiz." şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te yapılacak toplantıya Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya, Hollanda ve Danimarka liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılacak.