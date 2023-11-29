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Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türkiye, birkaç hafta içinde onaylayabilir

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini birkaç hafta içinde onaylayabilir.' dedi.

IHA29 Kasım 2023 Çarşamba 12:14 - Güncelleme:
İsveç Dışişleri Bakanı Billström: Türkiye, birkaç hafta içinde onaylayabilir
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ikinci ve son gün oturumu öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Brüksel'deki NATO Karargahı'nın girişinde soruları yanıtlayan Billström, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini birkaç hafta içinde onaylamasını beklediğini söyledi. Billström, "Dün Meslektaşım Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili bir görüşmem oldu. Bana onayın birkaç hafta içinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi. Bir tarih vermedi ancak 'birkaç hafta içinde' dedi. İsveç'in NATO protokolünün onaylanmasının haftalar içinde yapılmasını bekliyor. Dün bana böyle söyledi" ifadelerini kullandı.

NATO ÜYELİĞİ TERÖRLE MÜCADELESİNE BAĞLI

İsveç'i başta terör örgütü PKK mensupları olmak üzere "teröristler" için sığınak olmakla suçlayan Türkiye, İskandinav ülkesinin NATO üyelik başvurusunu veto ediyor. Türkiye, geçtiğimiz yılın Haziran ayında İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO zirvesinde imzalanan memorandum çerçevesinde İsveç'in terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle etkili bir şekilde mücadele yürütmesini bekliyor.

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