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Dünya

Bakan Bukadum: Fransa'nın yaptığı denemelerin korkunç etkileri hala devam ediyor

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, 'Fransa'nın nükleer bomba denemesinde Hiroşima'ya atılan atom bombasının 3 ila 4 katına eşit olan 70 kilotonluk bir kuvvet ortaya çıktı. Patlamanın korkunç etkileri halen devam ediyor.' dedi.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 15:03 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 15:03
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Bukadum, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Fransa'nın Cezayir Çölü'ndeki Reggane bölgesinde ilk nükleer denemeyi gerçekleştirmesinin üzerinden bugün tam 61 yıl geçtiğini hatırlattı.

Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde en az 17 nükleer deneme yaptığı belirtiliyor.

Cezayir, nükleer atıkların yerinin ortaya çıkarılması, mağdurlara ve kalıcı sakatlıklara maruz kalanlara tazminat ödenmesini isterken, Fransa bu talepleri reddediyor.

- Fransa'nın Afrika'daki kara lekesi

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Yaklaşık 8 yıl süren bu mücadelede 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu. Yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

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