Bakan çağrı yaptı: Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var

Büyükelçi Saygılı, ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde bulunan KDTP Genel Merkezinde soydaş Türk STK temsilcileriyle de bir toplantı gerçekleştirdi.

Saygılı'ya toplantıda, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ve KDTP Milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan eşlik etti.

Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova Türklerinin karşılaştığı bazı sorunlara çözümler bulma konusunda adımlar attıklarını söyledi.

Kosova Türklerinin sorunlarını dinledikleri toplantıyı verimli olarak nitelendiren Saygılı, "Tabiİ bunlar sır olan sorunlar değil. Birçoğunu biliyoruz, bir kısmını esasen çözme konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın talimatları çerçevesinde gerçekleştirme konusunda adımlar atmaktaydık. Çözüm bekleyen bazı ilave konular da var. Onları da makamlarımıza iletip, gelecek süreçte neler yapılabilir? birlikte değerlendirip, yol alacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAĞRI YAPTI: TÜRKİYE'NİN YARDIMINA İHTİYACIMIZ VAR

Bakan Damka da AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek dönemde Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da ileri seviyelere çıkacağına inandığını belirtti.

Görüşmede, Türkiye'den soydaş topluluk olan Kosova Türklerinin farklı bir konumda değerlendirilmesi sözünü aldıklarını vurgulayan Damka, "Sivil toplum ve aydın kişilerimizle bir araya gelindi, konular konuşuldu. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nden talep ettiklerimiz konuşuldu. Ana temasında hala vatandaşlık devam ediyor. Sağlık alanlarında faydalanmamız açısından mavi kart veya buna benzeri uygulamalardan faydalanabileceğimiz konular görüşüldü." dedi.

Damka ayrıca Kosova'da eylül ayında gerçekleşecek nüfus sayımlarının Kosova Türkleri için çok önemli olduğunu ve Türkiye'den bu konuda yardımlar beklediğini de sözlerine ekledi.