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Dünya

Bakan Çavuşoğlu, Al Nahyan'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 19:34 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 20:34
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Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan'la bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan da yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede bölgesel gelişmelere ilişkin ufuk turu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan 24 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti.

İkili iş birliğinin ele alındığı ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de şubat ayında BAE'ye iade-i ziyarette bulunacağını belirtmişti.

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