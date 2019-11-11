Bakan Çavuşoğlu, Ruanda'nın yeni dışişleri bakanını tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda'nın yeni atanan Dışişleri Bakanı Vincent Biruta'yı tebrik etti.
- AA
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu Biruta ile telefon görüşmesi yaptı.
Çavuşoğlu, görüşmede, Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Biruta'ya yeni görevinden ötürü tebriklerini iletti.
Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, geçen haftaki kabine değişikliğinde Çevre Bakanı Biruta'yı Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı olarak görevlendirmişti.
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