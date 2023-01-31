Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın İsveç'te yoğun faaliyete olduğuna dikkat çekti.

"DAHA POZİTİF BAKIYORUZ"

Sonuçta biz Finlandiya'ya başından beri daha pozitif baktığımızı söylemiştik. Ancak NATO, iki ülkenin üyelik sürecini birlikte götürmek istiyor. Eğer ayrı ayrı değerlendirme konusunda, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'ya daha sıcak baktığımı ifade etmişti.

"NEFRET VE İNSANLIK SUÇU"

Türkiye'nin bu tarz eylemlere bakışını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, "İman etmenin şartı Allah'ın tüm kitap ve peygamberlerine inanmak. Bizim inancımıza göre antisemitizm de Hristiyanlık düşmanlığı ve İslam düşmalığı da bir insanlık suçudur. İnsanlık suçu olarak atfedilen şeyler fikir ve düşünce özgürlüğü olarak adlandırılamaz. Bu nefret ve insanlık suçu, ırkçı bir yaklaşım. Avrupa yasalarında da vardır." açıklamasında bulundu.