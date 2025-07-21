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Dünya

Bakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Hill ile görüşecek

El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvadorlu mevkidaşı ile Ankara'da bir araya gelecek.

IHA21 Temmuz 2025 Pazartesi 13:23 - Güncelleme:
Bakan Fidan, El Salvador Dışişleri Bakanı Hill ile görüşecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Salvadorlu mevkiidaşı Alexandra Hill'i kabul edecek. İkilinin yapacağı görüşmelerde, siyasi ilişkilerinin yanı sıra, ticaret, yatırım, savunma sanayii, güvenlik, kalkınma yardımları ve kültür alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, 22 Temmuz tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek olan El Salvador Dışişleri Bakanı Hill ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın görüşmede, Türkiye ile El Salvador ikili ilişkilerinin son dönemdeki üst düzey temaslarla birlikte kazandığı ivmeden memnuniyet duyulduğunu belirtmesi, siyasi ilişkilerdeki ilerlemeyle eş zamanlı olarak, ticaret ve yatırım, savunma sanayii, güvenlik, kalkınma yardımları ve kültür alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesinin önem arz ettiğini vurgulaması, bu çerçevede, iki ülke arasında bahse konu alanlarda ahdi zeminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade edecek.

Ayrıca görüşmede, TİKA, Türk Kızılayı ve AFAD gibi kuruluşlar vasıtasıyla El Salvador'da kalkınma, eğitim, afetle mücadele ve insani yardım alanlarında atılan adımların önümüzdeki dönemde devam edeceğini belirtmesi beklenen Fidan, Türkiye'nin son 20 yıldır Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik aktif bir politika izlediğine ve günümüzde de aynı iradeyi muhafaza etmeyi devam ettiğine işaret ederek, bölge ülkeleriyle hem ikili düzeyde hem de çok taraflı platformlarda bağlarını geliştirmeye devam edeceğinin altını çizecek.

Bakan Fidan, El Salvadorlu mevkiidaşı Hill ile yapacağı görüşmede, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki son gelişmelerin yanı sıra, Gazze'deki durum, Suriye'deki gelişmeler İran-İsrail gerginliği ve Rusya-Ukrayna müzakere süreci dahil, bölgesel ve küresel meseleler hakkında muhatabıyla görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

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