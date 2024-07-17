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Dünya

Bakan Fidan, Nijer Başbakanı Zeine ile bir araya geldi

Nijer'in başkenti Niamey'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başbakan Ali Mahamane Lamine Zeine ile bir araya gelerek ortak çalışma toplantısına katıldı.

IHA-AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 13:52 - Güncelleme:
Bakan Fidan, Nijer Başbakanı Zeine ile bir araya geldi
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Bakan Fidan, başkent Niamey'de Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı.

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da hazır bulundu.

Diplomatik kaynaklar, Fidan'ın Nijer'i ziyaret edeceğini ve ziyarette ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile bu kapsamda işbirliğini güçlendirme ve çeşitlendirme yönünde atılabilecek adımların yanı sıra Sahel bölgesindeki güncel gelişmeler ve İsrail-Filistin meselesi başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alınacağını bildirmişti.

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