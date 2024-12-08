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Dünya

İtalya'dan Türkiye'ye Suriye talebi

Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barro ile telefonda Suriye'yi görüştü. Bakan Tajani, 'Türk Dışişleri Bakanı Fidan'la uzun bir görüşme yaptım, Suriye'nin birliğinin korunmasının önemi konusunda mutabıkız. Türkiye'nin, İtalyan vatandaşlarının güvenliği, Hıristiyan ve diğer azınlıkların korunmasını garanti altına almak için elinden gelen her şeyi yapması konusundaki talebimi yineledim' dedi.

AA8 Aralık 2024 Pazar 15:15 - Güncelleme:
İtalya'dan Türkiye'ye Suriye talebi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Esed döneminin sona ermesinden sonrası diplomasi trafiğini hızlandırdı.

FİDAN, AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ KALLAS'LA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Kallas telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı ve ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, İTALYAN MEVKİDAŞI TAJANİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemi vurgulandı, geçiş sürecinde Suriye'deki dini azınlıkların korunması gerektiği kaydedildi.

Tajani de Bakan Fidan ile telefon görüşmesine ilişkin İtalyan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Tajani, "Türk Dışişleri Bakanı Fidan'la uzun bir görüşme yaptım, Suriye'nin birliğinin korunmasının önemi konusunda mutabıkız. Türkiye'nin, İtalyan vatandaşlarının güvenliği, Hıristiyan ve diğer azınlıkların korunmasını garanti altına almak için elinden gelen her şeyi yapması konusundaki talebimi yineledim. Durumun gidişatı konusunda en azından genel güvenlik açısından iyimser olduğunu gördüm." dedi.

Antonio Tajani, "Türkiye, Orta Doğu bölgesinde istikrarın garanti altına alınmasını sağlamak için diplomatik açıdan İtalya ile işbirliğine hazır." diye konuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, FRANSIZ MEVKİDAŞI BARROT İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Fransız mevkidaşı Barrot telefonda görüştü.

Görüşmede, geçiş döneminin düzenli olmasının önemine değinilerek, Suriye'nin kaosa sürüklenmemesi ve terör örgütlerinin güç kazanmaması için uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiği kaydedildi.

Görüşmede Lübnan'daki durum da ele alındı, Suriye'deki gelişmelerin Lübnan'a olumsuz biçimde yansımamasının önemi vurgulandı.

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