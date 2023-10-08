İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2023 Pazar / 24 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bakan Fidan'dan İsrail-Gazze diplomasisi... Peş peşe görüşmeler sürüyor
Dünya

Bakan Fidan'dan İsrail-Gazze diplomasisi... Peş peşe görüşmeler sürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İsrail ve Filistin arasındaki son gelişmeleri ele aldı. Ayrıca Bakan Fidan, Ürdün ve İspanya Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı telefonda görüşmüştü.

AA8 Ekim 2023 Pazar 16:11 - Güncelleme:
Bakan Fidan'dan İsrail-Gazze diplomasisi... Peş peşe görüşmeler sürüyor
ABONE OL
Diplomatik kaynaklara göre; Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

Fidan, dün de Blinken ile konuya ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.

BAKAN FİDAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ YÜRÜTÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Filistin ve İsrail'deki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ve İspanyalı mevkidaşı Albares ile telefonda konuştu. Görüşmelerde İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, dün de İsrail-Filistin geriliminin başlamasının ardından Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşmüştü.

Fidan, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de konuya ilişkin telefonda görüşmüştü.

  • Bakan Fidan
  • Diplomasi
  • İsrail-Gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.