Bakan Kacır: Girişim sermayelerine son dönemde 7,3 milyar lira kaynak sağladık

The Hood TEKMER açılış töreninde konuşan Kacır, tüm dünyada yenilikçi fikirleri iş modellerine dönüştüren girişimlerin ekonomik büyümenin itici gücü haline geldiğini söyledi.

İş dünyasının, değişen beklentilere uyum sağlamak ve rekabet avantajı elde etmek için yenilikçi girişimlere daha fazla yatırım yaptığını belirten Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin teknoloji geliştirme, üretme, inovasyon odaklı kalkınmamızı önceleyecek uygulama ve düzenlemeleri hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Kacır, AR-GE teşvikleri, teknopark uygulamaları, TÜBİTAK destekleri, KOSGEB programları ve girişim sermayesi fonlarıyla Türkiye'nin teknoloji girişimlerini büyütmek için çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin küresel yüksek teknoloji geliştirme merkezi olması hedefine durmaksızın ilerliyoruz. Akademi ile sanayi arasında köprü vazifesi görerek bilginin ticarileşmesini ve yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayan teknoparklarımızın sayısını 22 yılda 2'den 104'e çıkardık. Teknoparklarımızda AR-GE ve inovasyon yapan girişimlerin sayısı 22 yıl önce 56 iken bugün 10 bin 800'den fazla teknoloji girişimiz bulunuyor. Teknoparklarımızla yapay zekadan uzay ve havacılığa, biyoteknolojiden finans teknolojilerine kadar birçok alanda küresel ölçekte başarı hikayeleri oluşturduk. Sayıları 1600'ü aşan AR-GE ve tasarım merkezleriyle özel sektörün kendi bünyesinde nitelikli AR-GE projelerini gerçekleştirmesi için uygun zemini oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüşebilmeleri için ihtiyaç duydukları tohum sermayeyi BiGG ile girişimlere sağladıklarını vurgulayan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de tohum öncesi aşamadaki teknoloji girişimlerinin en büyük destekçisi BiGG programıyla bugüne dek 2 bin 379 teknoloji girişiminin kurulmasını sağladık. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) eliyle sadece son 3 yılda fikirlerini hayata geçiren girişimcilerimize 7,6 milyar lira kaynak ayırdık. 2018'den bugüne paydaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle milyonlarca gencimizi teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırdık. Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Tech- InvesTR programı gibi fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla kamu kaynaklarının girişimcilerimiz için çarpan etkisi oluşturmasını sağlıyoruz."

- "Girişim sermayelerine son dönemde 7,3 milyar lira kaynak sağladık"

Bakan Kacır, kurdukları ve parçası oldukları finansman mekanizmalarıyla girişim sermayelerine son dönemde 7,3 milyar lira kaynak sağladıklarının ve 67 milyar liralık finansmanı harekete geçirdiklerinin altını çizdi. Attıkları bu adımların meyvesini almaya başladıklarını da kaydeden Kacır, "Bundan 4 yıl önce milyar dolar değerlemeye ulaşan teknoloji girişimimiz henüz yokken, bugün 7 Turcorn ile ülkemiz, Avrupa teknoloji ekosisteminin yükselen yıldızı olarak tarif edilmekte." dedi.

Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birçok Turcorn adayı teknoloji girişimimiz var. Biz onları doğru finansman ve destek mekanizmalarıyla buluşturdukça, farklı ölçekteki girişimlerin ihtiyaçlarını adresleyen yeni mekanizmalar oluşturdukça 2030 yılında 100 Turcorn, 100 bin teknoloji girişimine daha da yakınız. Bugüne kadar girişimcilik ekosistemimizden çıkan 7 Turcon'un 6'sının bakanlık olarak girişimcilik ekosistemimize sağladığımız desteklerden yararlanarak başarıya ulaşması bunun en açık göstergesidir. Türkiye yerli ve milli 'garaj modeli'miz başarıya ulaşmıştır. Kuşkusuz bu modelin önemli bileşenlerinden birisi de kuluçka aşamasındaki girişimlerin ihtiyaçlarına özel sektörümüz eliyle hızlı ve bütüncül bir cevap oluşturulmasına imkan tanıyan Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER'ler) modelimiz. Yenilikçi ürün ve hizmetlerin ticarileşmesi için platform vazifesi gören 28 TEKMER'e ve bünyelerindeki 450'den fazla teknoloji girişimcisine son dönemde 266 milyon lira katkı sağladık.

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İstanbul'umuzun girişimcilik ekosistemindeki yeni başarılarına katkı sunacak. The Hood TEKMER'le de özellikle regülasyon, oyun ve mobilite teknolojilerinde fikirlerin girişimlere dönüşmesini sağlayacağız. Ben bu vesileyle The Hood TEKMER'in girişimcilik ekosistemimize, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Burada oluşturulan altyapı ve sağlanan bütüncül hizmetler inanıyorum ki girişimcilik ekosistemimizin yeni başarı hikayelerinin adresi olacak. Girişimcilik uzun ve meşakkatli bir yolculuk. Bu serüven, hem girişimlerimiz hem de ülkemiz açısından büyük ödüllerle dolu."

Girişimlerin önünü açacak yeni uygulamalar ve projelerle inovasyonun her daim destekçisi ve hamisi olmaya devam edeceklerini belirten Kacır, teknoloji alanında yetkinliklere sahip profesyoneller ve yenilikçi girişimlerin başarı yolculuklarını Türkiye'de daha güçlü ivmeyle sürdürmelerine imkan tanımak adına Türkiye Tech Visa Programı'nın detaylarını geçen pazartesi kamuoyu ile paylaştıklarını da hatırlattı.

Kacır, "Amacımız, girişimcilik ekosistemimizin ölçeğini büyüterek Türkiye'den daha fazla başarı hikayeleri çıkması, girişimlerimizin lider yeteneklerle buluşmasının hızlanmasıdır. Bunu başarabilecek potansiyelimiz fazlasıyla mevcut." ifadelerini kullandı.