Bakan Kirişci: Türkiye artık küresel ve uluslararası bir oyuncu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aksaray'da Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısına katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Kirişci, üreticilere yönelik bakanlığın çalışmalarından bahsederken, Türkiye'nin tahıl koridoruna yaptığı moderatörlüğün önemini anlattı. Pandemi ve sonrasındaki savaş krizlerinde Türkiye'nin gıda sorunu yaşamadığını belirten Bakan Kirişci, "Malumlarınız olduğu üzere Türkiye'de ve dünyada eş zamanlı olarak önce pandemi ve daha sonra da Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Bu arada iklim ile ilgili yaşanılan bir takım problemler ve zorluklar nedeniyle tarım ve tarıma bağlı olarak da gıda önem arz eder ve öne çıkar hale geldi. Artık milli güvenlik meselesi haline geldi, gıda konusu ve bu milli güvenlik meselesi olduğunu o kendi kendine tırnak içerisinde yettiğini zannettiğimiz ülkelerin gıda milliyetçiliğine işi çevirdiklerini gördük. Bundan kaynaklı olarak da bir panik havası oluştu. Rusya-Ukrayna savaşı adeta bunun tuzu biberi oldu. Pandemi sürecinde bozulan gerek üretim ve üretimi sağlayacak tedarik zincirinde ciddi kırılmalar oldu. O dönemde kendi sağlığını önceleyen dışımızdaki ülkelerin üreticileri tarlaya, bağ bahçeye, ahıra, ağıla, kümese gitmezken bizim eli öpülesi üreticilerimiz hiçbir imtina etmeden kendilerini her zaman olduğu gibi bu adadıkları coğrafyaya ve aziz milletimize üretme ve ürün yetiştirme konusunda feda ettiler. Bir ürünün kıtlığı yaşanmadı. Provokatif amaçlı maksadı farklı olan bir takım girişimler oldu. Ama onlara ilişkin de anında almış olduğunuz aksiyonlarla bunlar da geri çevrildi, püskürtülmüş oldu. Daha doğrusu alın terinin ve alın teri döken çiftçimizin ne kadar büyük bir iş yaptıklarını söylememiz mümkündür. Diğer taraftan 2002 yılında tabii toplam 36 milyar dolarlık ihracat vardı. Onun o gün için yüzde 10'una tekabül eder, 3,7 milyar dolar gibi bir ihracatımız vardı. Ama bugün artık 27-30 milyarlara doğru ihracatımız var" dedi.

"Türkiye artık küresel ve uluslararası bir oyuncu"

"Yeni bir yüzyıl başlayacak. Bu yüzyılın adı Türkiye yüzyılı olacak" diyen Bakan Kirişci, "Resmi ismi inşallah Türkiye yüzyılı olarak kayıtlara girecek. Bu Türkiye yüzyılı olmasındaki muradımız neden? Düne kadar 780 bin kilometrekarelik bir alanda hapsedilmeye çalışılan Türkiye'nin bir anda Mavi Vatan diye bir kavramla yüzleştiğini, böyle bir alanımızın olduğunu fark ettik. Bu da 462 bin kilometrekarelik bir alandır. Bunu 780 binin üzerine koyarak mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Bunun emarelerini somut çıktılarını bütün dünya görmeye başladı. Türkiye artık küresel ve uluslararası bir oyuncu konumuna geldi. En son örneği, tahıl koridoru ile ilgili başlangıçta herkesin bu olmaz, bu Türkiye'nin riyasetinde, önderliğinde gerçekleşecek bir hadise değildir, bir tarafta NATO, bir tarafta Avrupa Birliği, G7'si, G20'si bunlar varken buradaki moderatörlük veyahut buradaki rehberlik Türkiye'ye mi kaldı şeklinde değerlendirmeler olmuştu. Ama İstanbul'da başlayan o görüşme trafiği sonunda 22 Temmuz'da böyle bir merkezin İstanbul'da kurulmasına ve Ukrayna'nın elindeki 2021 dönemine ait ürünlerle birlikte yeni hesap dönemindeki ürünlerinin bu güvenliği sağlanan belirli bir prosedür içerisinde satılacak olan ürünlerinin çıkarılmasına imkan sağladı. Başlangıçta önce 27 bin tondu. Daha sonra 3 gemi bunlar bulundukları limandan Karadeniz'e doğru açıldılar. O ulaşmaları gereken hedef ülkeye doğru hızla yol almaya başladılar. Başlangıçta belki bazı çevreleri rahatsız etti. Ama sonradan gördüler ki böyle durumlarda böyle bir ülkenin rehberliği son derece anlamlıydı ve önemliydi. Sadece Ukrayna'nın elinde 19 milyon ton önceki üretim sezonuna ait buğdayının olduğunu kendi mevkidaşlarımızla görüştük" diye konuştu.