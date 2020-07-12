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Dünya

Bakan Koca uyardı: Virüs yan yana yürürken geçebilir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaşarak, 'Üç arkadaş, koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de' dedi.

DHA12 Temmuz 2020 Pazar 15:50 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 15:50
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Bakan Koca, Twitter hesabından sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta, arka tarafta bulunan 2 kişinin maskelerini düzgün taktıkları gözlenirken, öndeki 3 arkadaşın ise maskelerini çene altında taşıdıklarını görüldü.

Bakan Koca, bu fotoğrafa ilişkin, "Bu karede, salgına karşı ön planda 5 kişiyiz. Üç arkadaş, koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar" değerlendirmesinde bulundu.

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