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Dünya

Bakan Kuleba: Rusya'nın finanse ettiği yayın kuruluşlarının kapanması ülke için beka meselesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya tarafından finanse edildiği gerekçesiyle 9 televizyon kanalının faaliyetlerini durdurma kararına ilişkin konuştu. Bakan Kuleba, 'Ukrayna için bu bir seçim değil beka meselesidir.' dedi.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 08:00 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 08:01
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Dışişleri Bakan Kuleba basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bilgi sahası dahil birçok alanda ulusal güvenliğini koruduğunu ve korumaya devam edeceğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'yı 7 senedir propaganda dahil çeşitli alanlarda hedef aldığını kaydeden Kuleba, ülkesinin konuyu uzun süredir değerlendirdiğini ve dikkatlice hareket ettiğini ifade etti.

Kuleba, Ulusal Medya Konseyinin söz konusu kurumlara birçok kez uyarılarda bulunduğunu anımsatarak, "Bu nedenle dünkü karar aceleci değildi. Yılların tartışması ve değerlendirmesi sonucuydu." ifadesini kullandı.

Güvenlik Güçlerinin soruşturmalarına göre söz konusu yayın kuruluşlarının Rusya tarafından finanse edildiği konusunda şüphe olmadığını belirten Kuleba, "Rusya'ya karşı 7 senedir pek çok alanda savaşan Ukrayna için bu bir seçim değil beka meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, Rusya tarafından finanse edildiği gerekçesiyle aralarında 112, NewsOne, ZIK televizyon kanalının da bulunduğu 9 yayın kuruluşunun faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesinin, parlamento üyesi Taras Kozak'a ve ona ait televizyon kanallarına yaptırım uygulanması kararının onaylandığı bildirilmişti.

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