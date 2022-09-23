Bakan Kuşi açıkladı: Arnavutluk'ta FETÖ iltisaklı kolej kapatıldı

Kuşi, sosyal medyaya "Mehmet Akif Ersoy Koleji"nin kapatılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bu kararın, Eğitim ve Spor Bakanlığınca tespit edilen ve okul lisans sahibi tarafından gerçekleştirilen ağır yasa ihlallerinden dolayı alındığını belirten Kuşi, "(Bu okul) 2022-2023 eğitim öğretim yılına, Eğitim ve Spor Bakanlığınca onaylanmayan başka mekanlarda başladı, bina standartları hakkında ilgili yasal sertifika almadı, Bakanlıkça iki kez doğrulanmasına rağmen yasal kriterleri yerine getirmedi." ifadelerini kullandı.

Kuşi, söz konusu bakanlığın, her durumda öğrencilerin standartlarını, güvenliğini ve refahını sağlamaktan sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzden kanuna uygun olarak ve 160 öğrenci ve ailesine destek mahiyetinde Eğitim ve Spor Bakanlığı, öğrencilerin, çalışma standartları ve kriterlerine sahip olan okullara transfer edilmesi için gerekli tüm adımları atacaktır." dedi.

Söz konusu lisansın alınmasının, bu kararın sebepleri hakkında yapılan farklı spekülasyonlarla ilgisi olmadığının altını çizdi.

- KAPATILMA KARARLARI

Arnavutluk Bakanlar Kurulu, dün, ülkede faaliyet gösteren FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Gülistan Vakfına bağlı Mehmet Akif Ersoy Koleji'nin kapatılması kararını almıştı.

Arnavutluk makamları, aynı gün içerisinde FETÖ iltisaklı "Turgut Ozal Education" şirketine bağlı Tiran'daki "Zübeyde Hanım" özel ana okulunun çalışmalarını da durdurmuştu.