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Dünya

''Bakan Menguş istifa edecek'' iddiasına açıklama

Libya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Necla el-Menguş'un istifa edeceğine yönelik sosyal medyada çıkan iddiaları yalanladı.

AA14 Temmuz 2021 Çarşamba 07:09 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 07:09
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde sosyal paylaşım sitelerinde Dışişleri Bakanının istifasını sunduğuna ilişkin "temelsiz söylentilerin" yer aldığına dikkat çekildi.

İstifa iddialarının, "bakanlığın çalışmalarını aksatmayı amaçlayan gerçek dışı iddialar" olduğu vurgulanan açıklamada, tüm medya kuruluşlarından, bu tür haberleri yayınlamadan önce dürüstlük ve tarafsızlığının araştırılması istendi.

- MENGUŞ HAKKINDAKİ İSTİFA İDDİALARI

Libya basını ve bazı sosyal medya hesaplarına, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un "iki haftadır görevine devam etmediğine, yurt dışında tatilde olduğuna ve henüz belli olmayan bir nedenle istifa etmeyi düşündüğüne" yönelik iddialar yansımıştı.

Öte yandan Libya Başkanlık Konseyinden 12 Temmuz'da yapılan açıklamada, Menguş'un yurt dışındaki büyükelçiliklere bazı danışmanlar atama kararının, "ulusal birliği ve mesleki standartları koruma" gerekçesiyle iptal edildiği duyurulmuştu.

Söz konusu danışmanların, Bingazili, diplomat vasfına uygun olmayan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı kişiler olduğu yorumları yapılmıştı.

İstifa iddialarının Başkanlık Konseyinin kararının ardından gelmesi dikkati çekti.

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