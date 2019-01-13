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Bakan, Sarı Yeleklilerin hepsini suçladı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilere katılanların da şiddete başvuranlar kadar suçlu olduğunu belirtti.

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Castaner, sosyal medyadan sarı yeleklilerin gösterilerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eylemlere katılanların şiddet olayları çıkaranlar kadar suçlu olduğunu vurgulayan Castaner, gösterilerde şiddete çağıranların sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini kaydetti. Castaner, şiddet olayları çıkarmak için gösterilerin arkasında kendilerini gizleyenlere tepki gösterdi. 

BAŞBAKAN UYARDI 

Cher bölgesi Valiliği, sarı yeleklilerin öncü isimlerinin de katılımının planlandığı dünkü gösteri öncesi, Bourges kentinde eylem yapılmasını yasaklamıştı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, pazartesi akşamı katıldığı televizyon programında, izinsiz gösteri yapanların ve eylemlerde şiddet olaylarına başvuranların sert şekilde cezalandırılması için yeni yasa çıkaracaklarını söylemişti. 

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