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Dünya

Bakan Tajani duyurdu: İtalya, Ukrayna'ya asker göndermeyecek

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya'nın Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini yineledi.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 20:57 - Güncelleme:
Bakan Tajani duyurdu: İtalya, Ukrayna'ya asker göndermeyecek
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Macron'un İngiliz The Economist dergisine verdiği mülakatta Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini göz ardı etmediğini belirtmesi ve Rusya'nın Ukrayna cephe hattını geçmesi, ayrıca Kiev'in asker destek talep etmesi halinde bu ihtimalin "meşru" şekilde gündeme gelebileceğini söylemesi, İtalya'da sağ koalisyon iktidarının tepkisini çekti.

Tajani, Reggio Calabria kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her zaman Rusya ile savaşta olmadığımızı söyledik. Dolayısıyla İtalyan askerlerini Ukrayna'ya savaşmaya göndermeyeceğiz. Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olma hakkını savunuyoruz. Fakat tekrar ediyorum. Rusya ile savaşta değiliz." dedi.

Sağ koalisyon iktidarının diğer Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Altyapı Bakanı aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de Macron'un Ukrayna'ya askeri birlik gönderme ihtimalini tekrarlamasına X platformunda yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi.

Salvini, "Asla bir İtalyan askeri Macron için ölmeyecek." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, La Repubblica gazetesinin haberinde, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının Ukrayna'ya aralarında Samp-T hava savunma sistemi ve bazı topçu sistemleri de olmak üzere 9. silah yardımı paketi sağlanmasına karar verdiği ve bunu da haziran ayındaki G7 Liderler Zirvesi'ne kadar hazırlamaya çalıştığı belirtildi.

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