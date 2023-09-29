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Dünya

Bakan Tekin Konya'da

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 14:52 - Güncelleme:
Bakan Tekin Konya'da
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İlk olarak Valiliği ziyaret eden Tekin, burada Vali Vahdettin Özkan ile bir süre görüştü.

Tekin, ardından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Tekin, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat'ta Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bakan Tekin'e, Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD Meram) hakkında bilgi verdi.

Kavuş, DOSD Meram ile Down Sendromlu bireylerin yaşama katılımlarını ve hayatın içindeki rolleri üstlenebilmelerini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Merkez ile down sendromlu özel bireylerin, fiziksel, zihinsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini, bireysel özelliklerinin izin verdiği sınırlar içinde en üst noktaya çıkarmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Tekin, daha sonra AK Parti İl Başkanı Hasan Angı'yı, ardından da MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan'ı ziyaret etti.

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