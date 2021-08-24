Bakan uyardı: Kıtlıkla karşı karşıyayız

AA 24 Ağustos 2021 Salı 17:52 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 17:52

Bakan Shehuri, başkent Abuja'da düzenlenen "Nijerya'yı Besleyin Zirvesi"nde yaptığı açıklamada, ülkenin gıda sisteminin "zayıf ve şoklara karşı savunmasız" olduğunu belirtti.

Ülkenin kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Shehuri, tarım bakanlığının tüm vatandaşların kaliteli, besleyici ve güvenli gıdaya sınırsız erişimi için işlevsel bir gıda sistemi oluşturmaya kararlı olduğunu ve zirvenin bu amaca ulaşmaya yardımcı olacağını söyledi.

Ülkedeki gıda güvensizliğinin önemli bir noktaya geldiğine dikkati çeken Shehuri, sürdürülebilir bir gıda sistemi için ülkenin kalitesiz gıda kaynakları, açlık ve yetersiz beslenme zorluklarının üstesinden gelmesi gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Muhammad Nanono da ülkedeki işsizlik sorunun da gıda güvensizliğinin bir parçası olduğunu kaydederek, "Ülke yeterli gıda üretebilir ancak insanlar yiyecek alacak paraları olmadığı için açlıkla yaşıyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), haziranda Nijerya'nın kuzeydoğu bölgesinde yaklaşık 4,4 milyon insanın gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.