İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in İskandinavya ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde kendisine eşlik eden İranlı gazetecilerden biri olan Amir Tohid Fazel, ülkesine dönmeyi reddetti. İran’ın Moj haber ajansı için çalışan gazeteci Fazel’in İsveç veya Norveç’in kendisine iltica hakkı tanımasını beklediği bildirildi.

Jerusalem Post’un İran merkezli yayın yapan Kayhan gazetesine dayandırdığı habere göre, İranlı gazetecinin bir dönem de İran hükûmetince fonlanan IRNA ajansı için çalışmış olduğu kaydedildi.

Moj Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Amir Mortazavi’nin, konuyla ilgili olarak, “Fazel, ajansımızda siyasi editör olarak çalışıyordu. Kendisini Dışişleri Bakanı Zarif’le birlikte İsveç’e gönderdik. İsveç’e gittiği günden bu yana işe gelmedi.” diye konuştuğu aktarıldı.

Söz konusu haberde, Kayhan gazetesinin İranlı gazeteci Fazel hakkında “hain” ifadelerini kullandığı vurgulandı. İranlı bazı gazetecilerin ise, Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Fazel’in “kişisel kazanımları için Dışişleri Bakanlığı ve Cevad Zarif’i kullandığı” eleştirisinde bulunduğu belirtildi.

Konuyla ilgili olarak ne İran tarafından ne de İsveç tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.