İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3196
  • EURO
    51,211
  • ALTIN
    6473.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bakanlığa çağırıldı! Rusya'dan İsrail'e protesto
Dünya

Bakanlığa çağırıldı! Rusya'dan İsrail'e protesto

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısında yaralanan RT muhabiri ve foto muhabiri için İsrail Büyükelçisi Oded Joseph'i bakanlığa çağırarak resmi protesto iletti. Sözcü Zaharova, Gazze'de 200 gazetecinin öldürülmesine dikkat çekerek olayın tesadüf olmadığını vurguladı.

AA20 Mart 2026 Cuma 15:13
ABONE OL

Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısına maruz kalan Rus gazetecilerin yaralanması, Moskova ile Tel Aviv arasında ciddi bir diplomatik gerilime yol açtı. Rusya, olayı en üst düzeyde protesto ederek İsrail Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve somut adımlar talep etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Russia Today (RT) televizyon kanalının muhabiri ve foto muhabirinin, Lübnan'ın güneyinde saldırıya uğraması nedeniyle İsrail'i protesto etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Oded Joseph'i kabul eti.

Orta Doğu'daki gerginliğin ele alındığı görüşmede, Rus tarafı, RT muhabiri ve foto muhabirinin Lübnan'ın güneyinde saldırıya uğramasını ve yaralanmasını protesto ederek, olayın incelenmesi ve benzer olayların önlenmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Joseph, dışarıda bekleyen gazetecilere açıklama yapmayarak bakanlıktan ayrıldı.

"GAZZE'DE 200 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ, BU TESADÜF DEĞİL"

Rusya merkezli RT televizyon kanalının muhabiri ve foto muhabirinin, dün Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısında yaralandığı açıklanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze'de 200 gazetecinin öldürülmesinin arka planında, bugün yaşananların tesadüf olarak nitelendirilmesi mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu da muhabirlerin, Kasimiyye Köprüsü'nde bulunduğu sırada saldırı düzenlediğini kabul etmişti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.