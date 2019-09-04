28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6729
  • 6,2616
  • 281.975
  • 99996.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı devam ediyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı devam ediyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı devam ediyor.
 
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının güvenliğinin sağlanması ve olası terör saldırılarının önlenmesi için gerekli faaliyetler bilgisayarlar üzerinden icra edildi.
 
2 Eylül'de başlayan Eternity-2019 tatbikatı 6 Eylül'e kadar sürecek.

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kartal’daki faciayla ilgili yeni gelişme: 16 belediye çalışanı şüpheli

Kartal’daki faciayla ilgili yeni gelişme: 16 belediye çalışanı şüpheli

Azez'i kana bulamışlardı! O teröristler yakalandı

Azez'i kana bulamışlardı! O teröristler yakalandı

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Galatasaray'da 6 futbolcu Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

Galatasaray'da 6 futbolcu Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

İBB'de zam yağmuru sürüyor: Fiyatlar yüzde 20 artırıldı

İBB'de zam yağmuru sürüyor: Fiyatlar yüzde 20 artırıldı

Putin çözümü 'doları' aradan çıkarmakta görüyor

Putin çözümü 'doları' aradan çıkarmakta görüyor

Çin'in esrarengiz sırlarından biri! 6 yaşında gönüllü katılıyorlar

Çin'in esrarengiz sırlarından biri! 6 yaşında gönüllü katılıyorlar

PKK'nın kaçırdığı kız çocuklarından filmleri aratmayan kaçış öyküsü

PKK'nın kaçırdığı kız çocuklarından filmleri aratmayan kaçış öyküsü
 

POPÜLER HABERLER

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Beykoz’da İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada

Dünya şokta! Koca şehir havalimanıyla birlikte yok oldu

Dünya şokta! Koca şehir havalimanıyla birlikte yok oldu

Yüz binler oraya akın etti! Avrupa'nın en yüksek yerlerinden biri...

Yüz binler oraya akın etti! Avrupa'nın en yüksek yerlerinden biri...

Bahçende altın var dediler! Kazı sonucu bakın ne çıktı?

Bahçende altın var dediler! Kazı sonucu bakın ne çıktı?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA