Balık değil milyonluk uyuşturucu çıktı
Yeni Zelanda sahilinde yaklaşık 2 milyon dolar değerinde paketler halinde uyuşturucu bulundu.
Auckland bölgesinde yer alan Bethells Beach sahil kasabasında içinde uyuşturucu bulunan paketler kıyıya vurdu. Uyuşturucu paketlerini fark eden bölge sakinleri durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, yaklaşık 19 paket uyuşturucu buldu. Yerel medyaya açıklamalarda bulunan yetkililer, bulunan uyuşturucunun değerinin yaklaşık 2 Milyon Dolar olduğunu belirterek; daha fazla paket olabileceğini ve bu yüzden polisin sık sık bölgede devriye gezeceğini bildirdi. Ayrıca, olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.
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