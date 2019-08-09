30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Balık değil milyonluk uyuşturucu çıktı

Yeni Zelanda sahilinde yaklaşık 2 milyon dolar değerinde paketler halinde uyuşturucu bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Auckland bölgesinde yer alan Bethells Beach sahil kasabasında içinde uyuşturucu bulunan paketler kıyıya vurdu. Uyuşturucu paketlerini fark eden bölge sakinleri durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, yaklaşık 19 paket uyuşturucu buldu. Yerel medyaya açıklamalarda bulunan yetkililer, bulunan uyuşturucunun değerinin yaklaşık 2 Milyon Dolar olduğunu belirterek; daha fazla paket olabileceğini ve bu yüzden polisin sık sık bölgede devriye gezeceğini bildirdi. Ayrıca, olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

Denizli´de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İtalya'da hükümet krizi: Erken seçim sesleri yükseliyor

İtalya'da hükümet krizi: Erken seçim sesleri yükseliyor

AFAD, depremm bölgesine çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi

AFAD, depremm bölgesine çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi

Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

Fuat Oktay'dan yatırımcılara müjde! 35 eylem planı hayata geçiyor

Fuat Oktay'dan yatırımcılara müjde! 35 eylem planı hayata geçiyor

Çavuşoğlu'na 'Japonya'nın en yüksek nişanı' takdim edildi

Çavuşoğlu'na 'Japonya'nın en yüksek nişanı' takdim edildi

Kan donduran infaz: Üst geçide astılar

Kan donduran infaz: Üst geçide astılar

Depreme nikah masasında yakalandılar

Depreme nikah masasında yakalandılar

Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret

Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret
 

POPÜLER HABERLER

Denizli´de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar

Denizli´de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar

Nemrut'ta zirve yaptılar

Nemrut'ta zirve yaptılar

Memur emeklisine intibak haftaya masada

Memur emeklisine intibak haftaya masada

Denizli'de şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA