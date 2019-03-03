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Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

Balık tutmak için dalgıç kıyafeti giyerek denize giren bir İtalyan, sırtına ahtapot yapışınca yüzeye çıktı. Dakikalarca sırtındaki ahtapotu almaya çalışan adam, arkadaşının yardımıyla kurtulabildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İtalya’nın Torre del Greco kentinden Napoli’ye gitmek için denize açılan iki arkadaştan biri denize dalıp balık tutmak isteyince başına gelmeyen kalmadı.

Dalgıç kıyafetini giyip denize dalan adam, sırtına yapışmış bir ahtapotla yüzeye çıktı. Uzun süre ahtapotu sırtından alamayan adam arkadaşından yardım isteyince, “Kendin nasıl kurtulacaksın, görmek istiyorum.” cevabıyla karşılaştı.

Arkadaşının yaşadığı zor anlardan keyif alarak “Sen mi onu yakaladın, o mu seni yakaladı?” diyen Giuseppe Tortorella, “Tamam yardım edeceğim.” diyerek arkadaşının imdadına arkadaşı yetişti.

Dokunaçlarıyla sıkı sıkıya adama yapışan ahtapot, daha sonra tekrar denize bırakıldı.

Güney Kore´ye Türk ''MUHAFIZ''ı

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