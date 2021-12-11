Balıkçılık krizine çözüm! 23 tekneye lisan verildi

AA 11 Aralık 2021 Cumartesi 20:02 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 20:02

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere ile Fransa arasında devam eden balıkçılık anlaşmazlığı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İngiltere'nin 5'i Jersey karasularında olmak üzere toplam 23 AB teknesine balıkçılık lisansı verdiği bildirildi.

İlave lisans almak için taraflar arasında teknik görüşmelerin devam edeceğine işaret edilen açıklamada, İngiltere'nin şimdiye kadar toplam 83 tekneye karasularında balıkçılık izni verdiği ifade edildi.

Açıklamada, İngiltere karasularında faaliyet göstermek isteyen çok sayıda AB teknesinin henüz ruhsat almadığına dikkat çekilerek, AB Komisyonunun Fransa ile çalışmayı sürdüreceği ve alınamayan lisanslar hakkında hukuki durumu inceleyeceği kaydedildi.

Fransa, halen İngiltere'den 100 civarında ilave balıkçılık lisansı talep ediyor.

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

Özellikle İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi karasularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden oldu.

Fransa ve İngiltere arasında yaklaşık 11 aydır devam eden balıkçılık hak ve kotalarına ilişkin anlaşmazlık, söylemlerin giderek sertleşmesiyle büyüdü.

Fransa, İngiltere ile yapılan görüşmelerde, balıkçılık krizinde bir çözüm bulunmaması halinde misilleme önlemlerini hayata geçireceğini açıklamıştı.

Paris yönetimi, İngiltere'den Fransa'ya ithal edilen ürünleri gümrükte sistematik olarak kontrol etmek, deniz ürünlerinin ithalatını yasaklamak ve İngiliz gemilerinin ülkedeki limanlara erişimini kısıtlamakla tehdit etmişti.