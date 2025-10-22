İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9799
  • EURO
    48,7885
  • ALTIN
    5447.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Balistik füzeler peş peşe fırlatıldı: Rus güçlerinden nükleer tatbikat
Dünya

Balistik füzeler peş peşe fırlatıldı: Rus güçlerinden nükleer tatbikat

Rusya, stratejik nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat gerçekleştirdi. Rus ordusundaki hava, kara ve deniz kuvvetlerindeki unsurların katıldığı tatbikatta kıtalararası balistik ve seyir füzeler fırlatıldı.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 16:20 - Güncelleme:
Balistik füzeler peş peşe fırlatıldı: Rus güçlerinden nükleer tatbikat
ABONE OL

Rus ordusunun, stratejik nükleer silah kullanımına yönelik planlanmış tatbikat yaptığı bildirildi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutasında stratejik nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

Tatbikata, Rus ordusundaki hava, kara ve deniz kuvvetlerindeki unsurların katıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca kıtalararası balistik ve seyir füzelerinin fırlatıldığı kaydedildi.

"Yars" kıtalararası balistik füzenin Kamçatka, "Sineva" balistik füzenin ise Barents Denizi'ndeki nükleer denizaltıdan fırlatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Tu-95MS uçağının da tatbikata katıldığına işaret edildi.

Putin'in başkanlığındaki tatbikat kapsamındaki toplantıya Rusya Savunma Bakanı Andrey Belausov'un da katıldığı belirtilen açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un faaliyet konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

Rusya, son olarak Ekim 2024'te nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat yapmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.