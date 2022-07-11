Balkan ülkelerinde Srebrenitsa kurbanları soykırımın 27. yılında anıldı

Soykırım kurbanları anısına Bosna Hersek'teki tarihi Mostar Köprüsü'nden sessiz atlayış gerçekleştirildi.



Mostar Köprüsü'nden yerel saatle 11.07'de yapılan atlayışla, Srebrenitsa'da yaşananların, dünyanın hiçbir yerinde asla tekrarlanmaması gerektiği mesajı verildi.

Mostari Dalgıç Kulübü Başkanı Lorens Listo, her yıl olduğu gibi bu yıl da sessiz atlayış organize edildiğini belirterek, "Ne yazık ki soykırım inkar ediliyor. Yaşananların kabul edilmesi gerekir." dedi.

Bosna Hersek'in Zenica kentinde de Srebrenitsa kurbanları için sessiz yürüyüş yapıldı.

- SIRBİSTAN

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) tarafından halka Srebrenitsa çiçeği dağıtıldı.

BNV Başkanı Jasmina Curic, Srebrenitsa'daki soykırımın Avrupa'da işlenmiş en büyük insanlık suçu olduğunu belirterek, asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da soykırım kurbanları için mum yakılacak.

- KARADAĞ

Soykırımın 27'nci yılı dolayısıyla Karadağ'ın başkenti Podgorica'da anma töreni düzenlendi.

Karadağ Boşnak Meclisi tarafından düzenlenen tören kapsamında Pobrezje Parkı'nda bulunan anıta çiçek bırakıldı.

Törene Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan da katıldı.