Balkanlar'da Kovid-19 vakalarında yeni rekorlar

AA 28 Ocak 2022 Cuma 13:00 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 13:01

Kovid-19 vaka sayısı 342 bini bulan Bosna Hersek'te, Kovid-19'a bağlı vefat sayısı 14 bin 243'e ulaştı.

Son 24 saatte 2 bin 632 yeni vaka tespit edilen Bosna Hersek'te, tam doz aşı olanların oranı yüzde 26'ya çıktı.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 620 bin, Kovid-19'a bağlı vefat sayısının ise 13 bin 417 olduğu Sırbistan'da vaka sayısında yeni rekor gözlendi.

Tüm doz aşılarını tamamlayanların oranının yüzde 46,9 olduğu Sırbistan'da, son 24 saatte 36 bin 737 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Kovid-19'a bağlı toplam vefat sayısının 13 bin 625'e yükseldiği Hırvatistan'da toplam vaka sayısı 910 bine ulaştı.

Son 24 saatte 10 bin 500 Kovid-19 vakasının kaydedildiği ülkede, tam doz aşı olanların oranı yüzde 54,4'e yükseldi.

Karadağ Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısının 217 bin, vefat sayısının 2 bin 541, tam doz aşı olanların oranının yüzde 44,6 ve son 24 saatte görülen vaka sayısının ise 906 olduğu belirtildi.

Son 24 saatte 14 bin 227 Kovid-19 vakasının kaydedildiği Slovenya'da, toplam Kovid-19 vaka sayısı 657 bin, Kovid-19'a bağlı toplam vefat sayısı 5 bin 827, tam doz aşı oranı ise yüzde 57,5 olarak kaydedildi.