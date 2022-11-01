Balkanlar'da savaş çanları çalıyor! MIG 29 jetleri bir kez daha havalandı

Sırbistan Radyo ve Televizyonu'nda (RTRS) yer alan haberde, kaynağı belirsiz hava aracının Sırbistan hava sahasında belirlendiği ifade edilerek, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in MIG 29 tipi savunma uçaklarının havalanması emrini verdiği belirtildi.

Vucic'in, Kosova sınırı yakınlarındaki askeri kışlayı gözlemlediği düşünülen hava aracının yok edilmesi talimatını verdiği aktarılırken, söz konusu hava aracının görüldükten kısa bir süre sonra Sırbistan hava sahasını terk ettiği kaydedildi.

Bu arada, Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de Vucic'in, Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya, "hazır ol" emri verdiğini söylemişti.

- KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ



Kosova hükümeti, temmuz sonunda, Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamları tarafından Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarını 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakaları yerleştirileceğini duyurmuştu.

Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri bugünden itibaren uygulanmaya başlanırken, Kosovalı Sırplar plaka uygulamasını kabul etmeyeceklerini yineledi.