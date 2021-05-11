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Dünya

Balkanlar'dan İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki

Balkan ülkeleri Bosna Hersek ve Karadağ'ın önde gelen isimleri, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısını kınadı.

AA11 Mayıs 2021 Salı 14:52 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 14:53
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Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esad Durakovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin nesillerdir saldırıya uğradığını ifade ederek "Son günlerde yaşananlar beklenen bir şeydi. Bunun herkes farkında. İsrail ve dünya genelinde büyük güce sahip Hristiyan siyonistlerin yegane amacı, Mescid-i Aksa'yı yıkmak ve yerine Yahudi tapınakları inşa etmektedir. " dedi.

Müslüman dünyasının Mescid-i Aksa'da yaşananlara yeterli derecede tepki gösteremediğine işaret eden Durakovic, "Bölgede ve dünya genelinde yalnızca Türkiye'nin gerçek bir siyasi aktör olduğunu söyleyebilirim. Diğer Müslüman ülkeler daha çok dünya siyasetinin bir parçası. Filistinlilere yapılan bu zulme karşı tüm İslam dünyasından gerekli diplomatik ve siyasi tutum olmadığı için üzgünüm." diye konuştu.

Karadağ'da faaliyet gösteren önemli sivil toplum kuruluşlarından Toplumsal İttifak Başkanı Boris Raonic de uluslararası kurumların Filistinlilerin yaşadıklarına gözünü kapattığını söyleyerek "Orada yaşananları çok iyi biliyor ancak susmaya devam ediyorlar. Artık tepkiden öte bir adıma ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Modern dünyada İsrail'in yaptığı saldırı ve zulümlerin kabul edilemez olduğunu belirten Raonic, "İnsan haklarını gözeten kurumlar etkisiz kaldı. Etkili olsalardı bugün Mescid-i Aksa'da yaşananları izliyor olmazdık. Yani yaşananlar tek bir olay değil. Süregelen bir durumun devamı sadece." değerlendirmesini yaptı.

Raonic, son günlerde yaşananların bir medeniyet çatışması olduğunu ve bir an önce durdurulması gerektiğini kaydetti.

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