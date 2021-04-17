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Dünya

Balkanları karıştıran resmi olmayan belge! Alakası olmadığını savundu

Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e gönderdiği iddia edilen, resmi olmayan belgenin (non-paper) içeriğinin yayımlanmasının ardından Boşnak lider Dzaferovic ile görüşen Başbakan Jansa, belgeyle alakası olmadığını savundu.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 08:28 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 08:28
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e Balkanlar'da sınır değişikliğine ilişkin resmi olmayan belge (non-paper) gönderdiği iddia edilen Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dzaferovic'i arayan Jansa, Slovenya hükümetinin, Bosna Hersek'in sınırlarını değiştirecek veya toprak bütünlüğünü ihlal edecek böyle bir belgeyle alakası olmadığını savundu.

Slovenya'nın Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunun altını çizen Jansa, ülkenin AB üyeliği ve 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşmasını da desteklediğini ifade etti.

Başbakan Jansa'nın AB'ye gönderdiği resmi olmayan belgede Türkiye detayı

Dzaferovic de Bosna Hersek'te etnik ve coğrafi bölünmeye ilişkin tüm söylemlerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, Bosna Hersek'in AB yolunda ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor da bugün başkent Ljubljana'da düzenlediği basın toplantısında, söz konusu belgenin varlığından haberdar olmadığını savunarak, Balkanlar'da herhangi bir sınır değişikliğine karşı olduğunu açıklamıştı.

Slovenya medyasındaki haberlerde içeriği yayımlanan belgede, Bosna Hersek'in parçalanması, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sırbistan'a bağlanması ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesi maddelerinin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

İngilizce "Batı Balkanlar-Daha ileriye" başlığıyla hazırlanan belgenin Slovenya'nın resmi tutumu olmadığı ifade edilirken eski Yugoslavya'nın karşılaştığı sorunlara bir "çözüm" olduğu ileri sürülmüştü.

Bosna Hersek'in AB üyeliğinin reddedilmesi gerektiği vurgulanan belgede, Türkiye'nin bölgedeki boşluktan faydalandığı iddia edilirken özellikle Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da son derece etkili olduğu maddesi yer almıştı.

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