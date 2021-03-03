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Dünya

Baltık Denizi üzerinde sıcak temas! B-1B bombardıman uçaklarına önleme

Rusya, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Baltık Denizi üzerinde uçuş yapan 2 adet B-1B bombardıman uçağının önlendiğini bildirdi.

star.com.tr03 Mart 2021 Çarşamba 22:24 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 22:35
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Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi, Baltık Denizi üzerinde uçuş yapan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet B-1B bombardıman uçağının Su-27 savaş uçağı tarafından önlendiğini bildirdi.

Rus radarlarının, hava sahasına yaklaşan iki hava hedefi tespit ettiği, Batı Askeri Bölgesi'nin görevdeki hava savunma birimlerine ait bir Su-27 savaş uçağının söz konusu hedefleri önlemek üzere havalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Rusya'nın hava sahasını ihlal eden ABD uçaklarının Rusya sınırından uzaklaştırılmasının ardından, Su-27 savaş uçağının güvenli bir şekilde ana hava üssüne döndüğü bildirildi.

2 Şubat'ta ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM), ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı B-1B Lancer bombardıman uçağı filosunun destek ekipleriyle birlikte ilk defa Norveç'e konuşlandırdığını duyurmuştu.

star.com.tr

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