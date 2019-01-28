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Rusya, Baltık Denizi'nde ABD uçağına önleme yaptı

Rusya, Baltık Denizi üzerinde ABD'ye ait Poseidon P-8A anti-denizaltı uçağına önleme yaptı.

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde uluslararası sular üzerinde Poseidon P-8A tipi uçağın tespit edildiği bildirildi.

Amerikan uçağına önleme yapmak üzere Rus Su-27 uçağının havalandığı aktarılan açıklamada, "Hedefine güvenli mesafeye kadar yaklaşan Su-27 mürettebatı, hedefin Amerikan Hava Kuvvetlerine ait Poseidon P-8A anti-denizaltı uçağı olduğunu tespit etti. Amerikan uçağı Rusya sınırlarından uzaklaştıktan sonra Su-27 sorunsuz bir şekilde üsse döndü." denildi.

Makam aracıyla piknik alanında alkol alan CHP´li belediye başkanına vatandaşlar böyle tepki gösterdi

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