Rusya, Baltık Denizi'nde ABD uçağına önleme yaptı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde uluslararası sular üzerinde Poseidon P-8A tipi uçağın tespit edildiği bildirildi.

Amerikan uçağına önleme yapmak üzere Rus Su-27 uçağının havalandığı aktarılan açıklamada, "Hedefine güvenli mesafeye kadar yaklaşan Su-27 mürettebatı, hedefin Amerikan Hava Kuvvetlerine ait Poseidon P-8A anti-denizaltı uçağı olduğunu tespit etti. Amerikan uçağı Rusya sınırlarından uzaklaştıktan sonra Su-27 sorunsuz bir şekilde üsse döndü." denildi.