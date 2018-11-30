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Belçika Hava Kuvvetleri: Baltık'ta Rus jetlerine müdahalede bulunduk

Belçika Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'lar, Baltık Denizi'nde Rus jetlerine engellemede bulundu.

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Belçika Hava Kuvvetleri Baltık Denizi'nde izinsiz uçuş yaptıklarını iddia ettiği Rus jetlerine müdahalede bulunulduğunu açıkladı. 
 
Yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde görev yapan Belçika donanmasına bağlı gemilerin, bölgede izinsiz uçuş yapan Rus jetleri tespit ettiğini, Belçika Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçaklarının da NATO'nun havasahası bütünüğünü korumak için izinsiz uçuş yapan Rus jetlerine karşı havalandığı bilgisine yer verildi.
 
Belçika Hava Kuvvetleri, Rus jetlerinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

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